◇セ・リーグ 阪神2−0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝を飾った。投打に充実した戦力で5月17日以降は一度も首位を譲らず。就任1年目の藤川球児監督（45）は2リーグ制では史上最速となる9月7日に、歴史的独走で2025年シーズンを制した。優勝会見に出席した佐藤輝明内野手（26）は優勝の喜びを語った。

「優勝できてホッとしています」と笑顔。2年前の優勝との違いを聞かれると、「いろいろ違いはあると思います」と前置きしたうえで、「今年は去年の悔しさを持って勝てたんでうれしいです」と語った。

今季はここまで36本塁打、89打点と打撃2冠とチームをけん引。「今までの積み重ねが生きて、ここまで来れたかなと感じています」と納得の表情。「変わる時はきっかけ一つで変わるんですけど、変わるために積み重ねが必要だと思うんで、今までいろいろやってきて良かったと思います」と充実感を漂わせた。

初のタイトル獲得への期待もかかるが、「楽しみながら一打席一打席、残り楽しめればなと思います」と控えめ。プレッシャーについては「いや〜もう優勝できたんで、あとは楽しむだけかなと思います」と笑い飛ばした。

祝勝会の意気込みを聞かれると、「ケガなく、風邪ひかないように若者らしい楽し方を見せたい」と不敵な笑みを浮かべた。