¡¡ºå¿À¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿£·Æü¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¸×ÅÞ¤¿¤Á¤â´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕ¸¬¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»à³Ñ¤Ê¤Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öºå¿À¤ÎÆ°¸þ¤Ï°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÀ¸³è¤ÎÎÈ¡×¤È¸ì¤ëÅÏÊÕ¤ÎÌÔ¸×°¦¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¸½ÃÏ´ÑÀï¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¡ÖµåÃÄÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤ÎÇ¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÈÁö¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î£ÖÃ¥²ó¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆ£Àî¥¤¥º¥à¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ºÓÇÛ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÔÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ëé²¡Ê¤Ä¤Ü¤ß¡Ë¤«¤éºé¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Ëþ³«¤Ëºé¤¸Ø¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼é¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÂÎ´¶¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î°Õ»×¤È¤·¤ÆÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¸åÈ¾Àï¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·ÀïÎÏ¤ÎÈ¯·¡¤â»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Â¾µåÃÄ¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ëÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë¤·¡¢¼«Î©¤òÂ¥¤·¡¢ÀïÎÏ¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤â³ÊÃÊ¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¼ººö¤â¸º¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë»à³Ñ¤Ê¤Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ê¤É³¤³°¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹ñÆâ¤Î»Å»ö¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´»î¹ç¤ò¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤âÏ¿²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë£Ø¤Ç¼ì·®Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡££Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄº¾å¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£