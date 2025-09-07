現地9月7日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われた凱旋門賞トライアル・フォワ賞（G2・芝2400m）は、日本から参戦したビザンチンドリームが鮮やかな差し切りを見せた。10月5日に行われる凱旋門賞（G1・芝2400m）へ向けて視界良好。2着には昨年凱旋門賞4着のソジーが入っており、益々期待の高まる結果を残した。

1着 ビザンチンドリーム

坂口智康調教師

「ジョッキーが上手く乗ってくれて良い勝ち方でした。ゴールするまで勝ったかわからなかったので力が入りました。レース前に馬場を歩いたのですが、芝丈も思ったほど長くなくて、そこまで悪い状態じゃないなと思っていましたし、こなしてくれるかなと思っていました。ジョッキーは良い馬だと言ってくれていました。凱旋門賞はメンバーも馬場も違うので、まずはしっかり調整して本番に向かいたいです。良い状態で出走出来たこと、ジョッキーも上手く乗ってくれたことが勝因です」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地9月7日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われた凱旋門賞トライアル・フォワ賞（G2・芝2400m）に、日本のビザンチンドリーム（牡4・栗東・坂口智康）がO.マーフィー騎手で参戦。鮮やかな差し切りを決めて海外重賞2勝目をマークした。勝ちタイムは2分28秒32。

レースではスタートが今ひとつで後方に。中団のイン6番手付近に潜り込みじっくりと構えた。終始ロスなくインに構えて、直線では馬群を上手く捌いてじわじわと進出。瞬発力勝負の中でしっかりと差し脚を伸ばし、ゴール前で昨年凱旋門賞4着のソジーをきっちりと交わした。

【全着順】

1着 ビザンチンドリーム（日本）

2着 ソジー

3着 アルマカム

4着 ロスアンゼルス

5着 イレジン

6着 アローイーグル

7着 マップオブスターズ

8着 チーキーボーイ

9着 モンサンミッシェル