LUSH「死者の日」限定11種♡文化を彩る特別コレクション登場

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、メキシコの「死者の日」にインスパイアされた限定コレクションが登場します。色彩豊かなソープや、マリーゴールドを象ったバスボム、ココアの香りのシャワージェルなど全11アイテムがラインアップ。文化や伝統を大切にしながら、多様性を尊重する「Co-Create」プログラムから生まれた特別なシリーズをお届けします。

LUSH「死者の日」コレクションの魅力

今回発売される「死者の日」コレクションは、亡き人を偲び、生きる喜びを祝う文化を彩る全11種。鮮やかな色彩や甘い香りが特徴で、毎日のバスタイムを特別なひとときに演出します。

センパスチル ボム（バスボム）



マリーゴールドをイメージした香り豊かなバスボム。ベルガモットやブチュ、グレープフルーツをブレンド。\1,300（税込）

コンチャバブルルーン（バブルバー）



メキシコの菓子パン「コンチャ」を再現。シナモンやライムの香りで心をほぐします。\1,570（税込）／170g

チャンプラード シャワージェル（シャワージェル）



スパイシーココアの香り。110g \1,870／270g \3,730／550g \6,150（税込）

センパスチル ソープ（ソープ）



マリーゴールドとハチドリをモチーフにしたロマンチックなデザイン。\1,400（税込）／100g

パペルピカド ソープ（ヴェルデ・ローザ・モラド）



民族芸術「切り絵」モチーフのソープ。\970（税込）／40g

ドゥルセ・デ・レチェ リップバーム



甘いソースをイメージした限定リップ。\1,960（税込）／7g

センパスチル ボディスプレー



爽やかなシトラスとバルサム調の香り。\5,800（税込）／200ml

スウィート レクエルド ギフト



シャワージェルとバブルバーの限定ギフトセット。\3,200（税込）

アモールエテルノ ノットラップ



鮮やかなデザインの布製ラッピング。\1,300（税込）／70cm×70cm

発売日と販売チャネル

限定コレクションは、全国78店舗と公式オンラインストアで9月12日（金）より発売。

さらに公式アプリでは9月9日（火）から先行販売されます。文化と香りを融合させた特別なアイテムは、贈り物にもぴったりです♪

命を祝うカラフルなひとときを♡

「死者の日」コレクションは、香りや色合いだけでなく、文化や伝統を尊重する想いが込められたシリーズ。

マリーゴールドやスパイシーココアの香りに包まれるひとときは、心も体も解きほぐしてくれます。

限定アイテムで自分へのご褒美や大切な人へのギフトに。LUSHが届ける命を祝うカラフルな世界観をぜひ体感してみてください。