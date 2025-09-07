LUSH「死者の日」限定11種♡文化を彩る特別コレクション登場
英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、メキシコの「死者の日」にインスパイアされた限定コレクションが登場します。色彩豊かなソープや、マリーゴールドを象ったバスボム、ココアの香りのシャワージェルなど全11アイテムがラインアップ。文化や伝統を大切にしながら、多様性を尊重する「Co-Create」プログラムから生まれた特別なシリーズをお届けします。
LUSH「死者の日」コレクションの魅力
今回発売される「死者の日」コレクションは、亡き人を偲び、生きる喜びを祝う文化を彩る全11種。鮮やかな色彩や甘い香りが特徴で、毎日のバスタイムを特別なひとときに演出します。
センパスチル ボム（バスボム）
マリーゴールドをイメージした香り豊かなバスボム。ベルガモットやブチュ、グレープフルーツをブレンド。\1,300（税込）
コンチャバブルルーン（バブルバー）
メキシコの菓子パン「コンチャ」を再現。シナモンやライムの香りで心をほぐします。\1,570（税込）／170g
チャンプラード シャワージェル（シャワージェル）
スパイシーココアの香り。110g \1,870／270g \3,730／550g \6,150（税込）
センパスチル ソープ（ソープ）
マリーゴールドとハチドリをモチーフにしたロマンチックなデザイン。\1,400（税込）／100g
パペルピカド ソープ（ヴェルデ・ローザ・モラド）
民族芸術「切り絵」モチーフのソープ。\970（税込）／40g
ドゥルセ・デ・レチェ リップバーム
甘いソースをイメージした限定リップ。\1,960（税込）／7g
センパスチル ボディスプレー
爽やかなシトラスとバルサム調の香り。\5,800（税込）／200ml
スウィート レクエルド ギフト
シャワージェルとバブルバーの限定ギフトセット。\3,200（税込）
アモールエテルノ ノットラップ
鮮やかなデザインの布製ラッピング。\1,300（税込）／70cm×70cm
発売日と販売チャネル
限定コレクションは、全国78店舗と公式オンラインストアで9月12日（金）より発売。
さらに公式アプリでは9月9日（火）から先行販売されます。文化と香りを融合させた特別なアイテムは、贈り物にもぴったりです♪
命を祝うカラフルなひとときを♡
「死者の日」コレクションは、香りや色合いだけでなく、文化や伝統を尊重する想いが込められたシリーズ。
マリーゴールドやスパイシーココアの香りに包まれるひとときは、心も体も解きほぐしてくれます。
限定アイテムで自分へのご褒美や大切な人へのギフトに。LUSHが届ける命を祝うカラフルな世界観をぜひ体感してみてください。