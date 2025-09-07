© Robles Casas & Campos

見つかったはいいけど、ややこしくなってきたぞ〜。

80年間行方不明となっていたイタリアの画家フラ・ガルガーリオ（ジュゼッペ・ジスランディ）の名画｢Portrait of a Lady｣が、不動産の物件の写真で発見されたというニュースが先日報道されました。その後、所有者家族がその絵画をアルゼンチン当局に引き渡したそうです。

元々は誰の所有だった？

この絵画は、コンテッサ・コッレオーニを描いた肖像画で、第二次世界大戦中にナチスがユダヤ人美術商Jacques Goudstikker氏のコレクションから略奪した1000点以上の作品のうちのひとつでした。最後にその存在が確認されたのは1940年。ロストアート・データベースによると、ナチス空軍総司令官のReichsmarschall Hermann Göring氏が強制売買によって入手した後、親衛隊士官のFriedrich Kadgien氏の手に渡ったと考えられています。オランダの新聞社Algemeen Dagbladによると、Kadgien氏は1945年にドイツからスイスに逃れ、その後ブラジルを経てアルゼンチンに移り、1978年に亡くなったとのことです。

偶然の発見

今回、絵画が姿を現したのはKadgien氏の旧宅でした。娘の一人が家を売りに出した際、不動産会社Robles Casas & Camposが掲載した室内の写真に絵画が写りこんでいて、記者たちが壁に掛かっている絵画を発見したという流れでした。その事実が公になった後、物件情報は削除されています。アルゼンチンの新聞La Naciónによると、当局が家を訪れたときには絵画はすでにタペストリーと掛け替えられていたといいます。

絵画は引き渡されたけれど...

しかし、最終的に家族は作品を引き渡すことを決めたようです。連邦検察官Carlos Martínez氏は「家族の弁護士が持ってきたのです。弁護士が検察庁に現れ、我々が探していた絵画を引き渡したい、それ以外は何もないと述べました」とニューヨーク・タイムズに経緯を説明しています。やっと見つかった絵画は、ついに元々の持ち主に戻ることができそうだとのこと。ニューヨーク・タイムズは、強制的に絵画を手放さざるを得なくなってしまったユダヤ人美術商Goudstikker氏の遺族が作品の返還を請求していると報じています。

一方で、Kadgien氏の子供たちに関しては、まだ問題が解決したわけではないようです。Kadgien氏の子供たちはまもなく裁判所の審理に出席することになっていて、作品の隠匿で訴追される可能性もあると報じられています。さらに、家族が他の盗難作品をいまだ所持している可能性も指摘されており、Kadgien氏の娘の別の住居からも、少なくとも2点の絵画が回収されたことが明らかになっています。