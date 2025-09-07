ºå¿À¡¡ÀèÀ©µ¾Èô¤Î¹â»û¡Ö´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¡¡ÌÚÏ²¤â2°ÂÂÇ¡¢Æ¹¾å¤²»î¹ç¤Ë¤«¤±¤¿2¿Í¤¬½Â¤¤µ±¤
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿²¼°ÌÂÇÀþ¤Î2¿Í¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÀèÀ©¤ËÍí¤ó¤À¡£2²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÂç»³¤¬º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤Ç6ÈÖ¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÌÚÏ²¤¬Ä¾µå¤ò±¦Á°ÂÇ¤·¤Æ¹¶·â¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£6·î20Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤Ï7·î31Æü¡£¾®È¨¡¢·§Ã«¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¡¢ºòÇ¯112»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÌÚÏ²¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬39»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂç´¿À¼¤Ë5·î28Æü°ÊÍè¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÇÌÚÏ²¤Ï±þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ï¹â»û¡£¤³¤ì¤¬27»î¹çÌÜ¥¹¥¿¥á¥ó¤Îµå»ù¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Î°ì¿Í¤À¤¬¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£8·î30Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÂåÂÇ¤ÇÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ë¼ºÇÔ¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤½¤Î»ÑÀª¤â´Þ¤á¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÀèÀ©¤Îº¸µ¾Èô¡£¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÆÀÅÀ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÚÏ²¡£¹â»û¤â¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£