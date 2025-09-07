【ワシントン＝阿部真司、ソウル＝依田和彩】石破首相の辞任表明について、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは７日、参院選の敗北で自民党内で辞任を求める圧力が強まっていたと解説し、日米の関税措置に関する大統領令が署名されたが、「辞任を求める声は、それだけでは収まらなかった」と説明した。

同紙は今後の見通しについて、与党が衆参両院で過半数を確保しておらず、野党の党首が首相となる可能性も指摘し、「辞任で日本の政治が安定化する保証はない」と論評した。米紙ニューヨーク・タイムズも「自民党が直面する最大の課題は後継者選びだ」と報じた。

韓国大統領府は７日、「石破首相が辞任しても、今後も前向きな関係を継続できることを期待している」とのコメントを出した。

石破氏と韓国の李在明（イジェミョン）大統領は、８月２３日の首脳会談で日韓関係を「未来志向で安定的に発展させていく」と確認したばかりで、韓国紙・東亜日報（電子版）は、日韓関係が「再び『視界ゼロ』の状況に置かれる可能性がある」と伝えた。

中国メディアは石破氏の辞任表明を相次いで速報した。中国の習近平（シージンピン）政権は、石破氏を「対中穏健派」と捉え、今年５月には日本産水産物の一部輸入再開に向けた手続きの合意を発表するなど、関係改善の動きを進めていた。

報道では、石破氏が自民党総裁選に出馬しない意向を示したことにも触れるなど、後任の人選を注視しているものとみられる。