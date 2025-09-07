¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¤ËÃæÌîÂóÌ´¡Ä´¿´î¤ÎÃæ¤Ç¼Õºá¤·¤¿ºÍÌÚ¹À¿Í¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤ó¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤¬£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ö¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¼¡¡¹¤È´¿´î¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿¡££¸²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Î£Î£Ð£ÂµÏ¿¤ò¡Ö£´£¸¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾®»³ÀµÌÀ¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇµåÃÄ£²°Ì¥¿¥¤¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬»ý¤ÄµåÃÄµÏ¿¤Þ¤Ç¤Ï£²¡¿£³¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤·¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤·¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤á¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬À°¤¨¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£´ÈÖ¤È¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£Æü¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä¶«¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£µ²ó¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£±°ÂÂÇ¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤Í¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤³èÌö¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¼«¤é¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ»Ø´ø´±¤ËÂ³¤¤¤Æ£¶ÅÙ¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤Ö¾å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌ´¸«¿´ÃÏ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ç£µ²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é´í¸±µå¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÏÍ¥¾¡¤Î»ö¼Â¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡Öµå¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î£±µå¤¬¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¡¢¹Åç¥«¡¼¥×¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£