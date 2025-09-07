オープニングトーク



「（ゴクリ）ぷはぁぁ～～、美味いわ」

岡田師匠がコーヒーでノドを潤す音でスタートした今週のおかしば。

「なにそのスタート？」と思われた方は「おかしば検定4級」です。岡田師匠がノドを潤したイコール舌好調になったという事です。

まずは「サタプラ（MBS）の話」

過去に岡田師匠が頻繁に出演していて、リニューアルと共にアンタッチャブルがMCを務めている番組です。この度正式名称が「サタデープラス」から「サタプラ」になったとのこと。

岡田師匠の「どっちゃでもええわ」が飛び出しましたが、その他にも色々とリニューアルして変わったところがあるみたいです。

岡田「30分前倒しするんやろ。また頼むで」

柴田「もちろんです。僕は岡田師匠のことを毎週言ってます。NG出してるのはMBSです。MBSさんが師匠のことを好きじゃない」

岡田「ちょっと待ってくれ！俺の故郷大阪や。1年目からMBSラジオのレギュラー出させてもらってるわ」

柴田「師匠の時より視聴率が良い」

岡田「おい、俺のことはええ。女房役の紫吹淳さんに謝れ」

柴田「ただ師匠は忙しいから」

岡田「忙しないわ」

柴田「俺は師匠の出ている番組を録画してる」

岡田「恥ずかしいな」

柴田「ちゃんと仕事してるのかチェックしてるんですよ」

岡田「ちょっと手抜いてます、やかましいわ」

そこから話は岡田師匠が深夜にやっている

「岡田圭右 ゴルフのノビシロ（テレ東・BSテレ東）の話」

岡田「あの番組は家の設定で。家でYouTubeを見ているような感覚でやっています」

柴田「家でやってる様な感じでいいんだけど、このラジオとは違うのよ。スタッフさんと一丸となってやってます感をすごい出してる」

岡田「ええやん」

柴田「なんか鼻につくんだよな」

岡田「ええやん。家でやってる感じで」

柴田「だったらカメラさんとか切り離してほしんだよ。すぐに一丸感の空気を出してくる、違うんだよな～。映像を見て、実際に打つのも１球しか打たないもん。もっと打ってよ。失敗も見せてくれよ」

岡田「一丸感ってなんやねん。ええやん」

柴田「あの番組の良かったところはテレビ見てて俺もやってみようって、ちょっと立ち上がって真似してみようっていうあの閉塞感、空気が良いのよ。ちょっと1人だけで内緒のレッスン受けてる感」

岡田「あぁ～、なるほどね」

柴田「レッスンプロの映像を岡田さんが見て、ええやん、えんやん、なるほどなぁ～とか言ってるけど、我々は家では言わないじゃん。カメラマン巻き込んだりして一丸感出して」

岡田「腹立つわ～」

柴田「岡田圭右のノビシロで伸びてないのは師匠だけです」

ゲスト「金村美玖さん（日向坂46）」



「おかしばに出たい」この発言（失言？）から始まった今回の出演。

まずはその真相を伺う尋問から始まりました。年が２倍以上離れたおじさん２人からの尋問、怖かったはずです。

この場を借りて謝罪します。申し訳ございませんでした。

柴田「この番組に出る経緯だけ教えて」

岡田「その辺りをしっかり審議しましょう。ビジネスなのかリアルなのか」

柴田「スタッフはそんな事を言われてメロメロになってます。ただ我々は騙されません」

しばんちゃんによる謎の長～～～い考察が始まりました。

※考察中に出てくる金村さんはなぜか関西弁でした。

岡田&柴田「毎週聞いてるの？」

岡田&柴田「過去何回聞いているの？」

岡田&柴田「3時間丸々は聞いてないでしょ」

岡田&柴田「3時間の内、何分聞いてる？」

岡田&柴田「我々はあの発言を心から言ってると信じたい」

そんな尋問の結果は・・・

金村「そんな証拠はないんですけど・・・信じてください！詮索しないで～～～」でした。

※最終的には敗訴とのこと

そして後半は「おひさま（日向坂46ファン）」から届いたメールを掘り下げる展開です。

Q.まもなく23歳ですが、心境に変化は？

金村「大人だなぁ～。先輩になっちゃって。責任を感じますね」

柴田「今後のことは考えているの？」

金村「まだ全然、未来は想像できなくて」

柴田「おかしば空けとくから」

金村「友達になってください。唯一の友達は佐藤満春さんだけです」

続いては・・・。

柴田「カメラで撮られる時に自信のある角度ってあるの？」

金村「右ですかね」

柴田「俺も右」

Q.フォーメーションが発表された時の気持ちは？

金村「久しぶりのセンターなんでびっくりしました。ただ同期のメンバーが発表された瞬間を見ててくれたんですけど、ニヤついてたって言われました」

その他、写真の話や新曲「お願いバッハ！」の話、演技の話など、笑顔の絶えない時間になってます。

爆笑！おかしば大喜利



第11シーズンも残り1ヶ月。まずは途中結果を発表。上位は相変わらず混戦、お馴染みのメンバーから新顔まで入り乱れております。

まだまだチュニンピニョン（チャンピオン）Tシャツの行方は分かりません。

今週のお題は「待て待て待て待て待て！どんな状況？」

それでは上位争いを演じている＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の全回答＞を見ていきましょう。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様の回答＞

◎すみませーん、ドミノ並べてる横で卓球やってもいいですかー？

◎毎日は面倒臭いから、日めくりカレンダー全部めくっちゃいますね？

◎明日、空き巣に入ります！という手紙がポストに入っていた

◎まもなく渋谷です。人が多いので通過します

◎梅雨は基本的に雨で体を洗います

＜ワンワンニャンニャン菊地さんの回答＞

◎もしもし、振り込み詐欺をやってる者ですが、おばぁちゃんと代わってもらっていいですか？

◎47名でお越しの赤穂浪士様、お席ご案内します！

◎第一巡選択希望選手「オリックス」塩辛ちゃん（松竹芸能）

◎番組終了10秒前！それでは岡田さんカメラに向かって銀行の暗証番号どうぞ！

◎「怖い話、いいですか？この前知り合いのオバケから聞いた話なんですけどー」

来週のお題「大仏が急に動いた！最初にやったことは？」

回答例）大谷翔平の試合結果を確認

回答例）前髪を揃える

エンディングトーク&業務連絡



来週はゲスト「ジェシーさん（SixTONES）」

質問&メッセージ受付中。どしどしご応募お待ちしております。

メッセージテーマは「変わったご近所さん」

おかしばの申し子のそばに住んでいる変わった人、以前近くに住んでいた個性豊かな人、みんなに知ってほしいご近所さんなどなど、どしどしメールお願いします。

読む時間はあるはずです！！

BDS presents「昭和のあれこれ知らセンサー」

昭和のクイズです。イメージガールの竹川由華さんが衝撃度に合わせてブンブンします！仕上がりまくっているバイクに掛けた一言もお楽しみに。

おかしば調査隊はまぐろ兄弟が登場。テーマは「知ってる？最近のお笑いライブ」変わったお笑いライブを調査しました。

放送終わりはしばんちゃんとスタッフでイベントに関する打ち合わせ。

※岡田師匠は早々に帰られました。

チケット状況、イベント内容、そして当たり付きキーホルダーの柴田さんの当たりを何にするのか？岡田師匠にも汗をかいてもらおう？などなど、チケットの抽選販売実施中です！

おかしばの申し子たちの力をひとつに！

閉店ガラガラ！SeeYou～！

