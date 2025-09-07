◆パ・リーグ 西武２―４ロッテ（７日・ベルーナＤ）

確かな手応えを得た１軍デビュー戦となった。先発した西武の高卒ルーキー右腕・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝は４回２／３を７安打４失点で初黒星。それでも「自分的には通用してるボールも全然あったかな」とドラフト５位の右腕はうなずいた。

「高揚感があった」と気持ちを高ぶらせ上がったマウンド。１軍での初球は１５１キロ直球。初回から直球はこの日最速となる１５２キロをマークするも、２死一、二塁とされてから藤岡に中前適時打を浴び先制を許す。３回２死一塁では佐藤に２ランを被弾し、「自分の中では一番痛い。（１軍では）甘いボールは逃してくれない。追い込んでからは、たたきつけないように低すぎずコントロールをつけれるようにしたい」と悔やんだ。

４回にも１点を失い、５回、２死一、三塁とされたところで交代。球団では９９年の松坂大輔以来となる高卒新人の初登板初勝利とはならなかったが、「自分的には通用してるボールもあったと思う。ファームから持っていたインコースを突くっていう課題はできたのでそこは良かった」と次につながる一戦となった。