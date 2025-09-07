あえて重心を下げた遠藤航「高い位置でボールを持ちすぎると…」後半の修正に込めた戦略的意図
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
メキシコに対して前半は高い位置からのプレスがハマったものの、相手がアバウトなボールを使うようになった後半は守備の重心がやや低くなっていた日本代表。しかしそこには点を取るための能動的な修正の意図があった。メキシコ戦のテーマとして「臨機応変」というワードを掲げていたMF遠藤航(リバプール)が試合後に明かした。
「自分たちが前半と後半で変えたことがあるとすれば、相手を引き込むというところ。前半は3バックがボールを持つ位置が高かったので、後半はもうちょっとキーパーを使ってポジショニングを後ろに取り、前にスペースを作るということをイメージしてやった」
特に3バックの中央に位置するDF渡辺剛に対しては遠藤から意図をしっかりと伝えた。「剛にも言ったんですけど、もっと後ろにポジションを取って相手を引き込ませるという意図があった。というのはプレッシャーを掛けたい相手に対して自分たちが高い位置でボールを持ってしまいすぎると、(相手の)中盤がコンパクトになってしまうので、やっぱり崩しづらいし、縦パスを入れづらいから」
さらに遠藤は「相手をもっと引き込むという意味では、剛や自分を含めた後ろの選手たちがどちらかと言うとキーパー寄りというか、自分たちのペナルティエリアぐらいまで(下がって)ポジションを取る。自分もボランチから落ちたのに対して、相手のボランチがずっと来ていたので、自分が(落ちて)4枚を作ることによって、(南野)拓実のところが空いたり、(上田)綺世のところで収まっていた。後半はそこで何度か良いシーンが出ましたけど、それは前半後半でちょっと変えたりしたからだった」と詳しく説明した。
遠藤の言葉通り、後半は南野や上田にボールが入り、スペースのあるところで前を向いてプレーするシーンは何度も生まれていた。
「後ろにポジションを取る意図というのは、最終的に前を取るという意味がある。拓実のところはかなりスペースがあったと思うんですけど、それはボランチの自分が落ちて相手のボランチが自分についてきてくれるから」
今回はゴールにつながらなかったが、点を取るために戦略的に守備ラインを下げる臨機応変な戦いをできたことに胸を張っていた。
(取材・文 矢内由美子)
