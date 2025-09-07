強豪相手も競って収めて繋いだFW上田綺世「最低限今日くらいは…」綿密なプレスにも手応え
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
球際に定評のあるW杯出場国にも個人能力で張り合っていた。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)はメキシコ戦に1トップで先発フル出場。屈強なCBとボランチに囲まれながらもポストプレーでボールを収め、味方に繋いで攻め上がりを促すことで、厚みのある攻撃の起点を担っていた。
欧州挑戦4年目の成長を見せつけた。「収めるところの成功率も、身体をぶつけ合った時の技術や強度は成長を感じる。(日本代表は)技術ある選手もたくさんいるし、クオリティーのある戦術を組んでもらっているので、パワーでも負けない存在として、最低限今日くらいボールを保持できる機会を作れれば、技術のある選手がもっと活きてくる」。そう語った上田は「ゴール前でもできたらもっといいですけど」と言葉を続けつつも、一定の手応えを得た様子だった。
後半終了間際には押し込まれる展開となっていたなか、システム変更で2トップを形成していたFW町野修斗との連係から背後に抜け出し、DFセサル・モンテスのバックチャージを誘発。VARレビューの結果、相手にレッドカードによる一発退場に追い込み、時間がもう少し早ければ結果を左右するような大仕事も成し遂げた。
もっとも上田にとって、このシーンに感じたのは達成感ではなく、相手CBに対するある種のリスペクトだったようだ。
「足を狩りに来ていたので僕もびっくりした」と苦笑いは見せつつも、「間違いなくレッドカードだけど、退場してもそれを阻止するんだという感覚ですよね」と相手の判断に着目。「魂というか文化ですよね。それがアジアと少し違う。タフさというか、勝負にこだわるというところでは今までと戦ってきた相手と違うと思いました」と振り返った。
なおそんな上田だが、この日は前線からのハイプレスでも高い貢献度を発揮。GKまで深く追い込む場面もあれば、相手のパスコースを限定すべく誘導する場面、ミドルゾーンで構えながら相手のアンカーを消す場面など、プレッシングの仕組みを臨機応変に使い分けていたのが印象的だった。
上田によると「あらゆるケースを想定してフォーメーションだったり、守備の仕組みを組んできたし、試合直前までみんなで擦り合わせて、試合中にズレが起きないように、後手を踏まないようにとやってきた」と入念な準備の賜物だった様子。「もし仮にあのスタイルがハマらなくても次はこれ、次はこれと準備ができている。準備のところでは試合中もうまく相手に当てはめることができたと思う」と手応えを口にしており、0-0という結果以上に実りあるテストマッチになったようだ。
(取材・文 竹内達也)
