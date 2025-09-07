かつて田沼意次（渡辺謙）が蔦重（横浜流星）に「お前は何かしているのか？ 客を呼ぶ工夫を」と問いかけた日のことが、今となっては懐かしい。初対面の折、蔦重が「ありがた山の寒がらす」と言い放ち、それ以来、意次は彼を「ありがた山」と呼び続けた。この呼び名には、意次が目指した「社会の余裕」のシンボルが込められていたのかもしれない。

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第34回「ありがた山とかたじけ茄子」で描かれたのは、田沼時代の終焉と「寛政の改革」の幕開けだった。幕府の頂点を極めた老中・田沼意次が表舞台から去り、蔦重をはじめとする市中の人たちが、新たな時代の荒波に直面する姿が描かれる。

本作で繰り返し印象的に扱われてきたのは、蔦重と意次の不思議な縁である。両者は生まれも身分も異なるが、同じ時代に成り上がり、共に「新しい世」を夢見たという点で同志と呼べる存在だった。

身分を超えて意見を交わすことができること。洒落を楽しみ、憂いを笑い飛ばすことで元気を出すこと。それは心と懐に余裕があってこそ可能になる。市中の声を届ける蔦重や平賀源内（安田顕）のような存在を大事に扱っていたのには、彼らこそが新時代を動かす原動力だと信じていたからだろう。そして何より、自らがまず蔦重のような存在を受け入れる器を持つことで、社会の余裕を叶えようとした。それこそが意次の「世を変える工夫」であったはずだ。

しかし、その理想も無常についえ、意次は失脚を余儀なくされる。石高没収、そして蟄居の末に病死する史実を踏まえると、ドラマで描かれた「田沼様、ありがた山の寒がらすにございます」「こちらこそ、かたじけ茄子だ」と笑い合った場面が、2人の思い出の最後の1ページとなったに違いない。蔦重の手を取り、励ますようにポンポンと手を重ねた仕草は、その志を託す意味も込められていたようにも見えた。

「みんなの入れ札で役目を決める」という意次の構想は、選挙によって政治家を選ぶ未来を予感させるようでもあった。もし、冷害や浅間山の噴火、大雨による利根川の決壊、大飢饉と続く天災がなかったら。もっと違う未来が開けていたのではないか。運も実力のうちと言われればそれまでだが、意次の無念を思うと胸が詰まる。

その意次の志を引き継いだ蔦重にとって、新たに老中首座に就いた松平定信（井上祐貴）を受け入れることはなかなかに難しい。定信は意次の築いた世相を「田沼病」と揶揄。さらに、蔦重たちが花開かせた狂歌の世界をも摘み取ろうとする。

「戯れ歌ひとつで処罰なんて」と軽口を叩いていた蔦重だが、大田南畝（桐谷健太）が実際に呼び出されて怯えている様子を見せると、冗談では済まされない空気が漂う。幕府内では田沼派の幕臣が次々と粛清され、あの土山宗次郎（胗俊太郎）は斬首。狂歌を詠んだだけで首が飛ぶ――そんな時代が到来しつつあることを実感せざるをえなかった。

一方で、妻・てい（橋本愛）は定信が示す寛政の改革を「至極真っ当なことを言っているように思います」と評価する。もちろん、蔦重はすぐさま反発。同じ屋根の下に住む夫婦でさえこれほどに意見が分かれるのだから、「正しい世」に絶対的な正解はないのだろう。

倹約に励むのも行き過ぎれば「一生遊ぶな、贅沢するな」となるし、派手に遊び回るのも度を越せば「身を持ち崩す」ことになる。何事もバランスが肝心だが、そう上手くはいかないからこそ人生は難しい。

「我が心のままに」と生きた源内も、最終的にはその「わがまま」に首を締められたとも言える。しかし、その自由の翼をもがれては、どこに人生の意味があるのか。ましてや厳しい身分制度に縛られた江戸の人々にとって、本や歌といった一時の娯楽こそが現実から逃れる唯一の時間。それを取り上げられて、どうやって笑えるのか。

だからこそ蔦重は抗う。商売人としては最悪の選択だと分かっていても、定信を持ち上げ、田沼をこき下ろす本を出すことなどできない。「我が心のままに」動かずにはいられないのだ。あの日、「この世はおかしい」という声を届けようと打ちこわしに突き進んだ新之助（井之脇海）のように。

その心意気に焚き付けられ、南畝も「屁だ。戯れ歌ひとつ読めぬ世など屁だ」と絶筆を撤回する。蔦重の作家たちが「屁！ 屁！」と叫びながら部屋を練り歩くと、そこにていまでが加わる光景は実に微笑ましかった。このていの柔軟性がきっとどんな時代の変革期をも生き抜くヒントなのかもしれない。

蔦重のブレない信念の強さも、行き過ぎれば定信と同じこと。意次か、吉宗か。憧れの対象こそ異なれど、「この人だ」という人に忠実で、純粋で、頑固で、そして実行力がある。そういう意味では、この2人実は似たもの同士なのかもしれない。

だからこそ、危ういというのも似ているところ。蔦重の手によって、発売された朋誠堂喜三二（尾美としのり）の『文武二道万石通』、恋川春町（岡山天音）の『悦贔屓蝦夷押領』、山東京伝（古川雄大）の『時代世話二挺鼓』。いずれも一見、田沼を下げ、定信を上げるように思わせて、実は寛政の改革が進む世相を穿つというものだった。

しかし 蔦重が見誤ったのは、定信が読書家でありこっそりと黄表紙もチェックしていた「通」だということを。定信がこの本たちの本質を見逃すはずはない。きっと「宣戦布告」と取られることだろう。これは蔦重と定信による新たな喧嘩。できることなら、誰も捕まらない、誰も死なない。そんな蔦重が自ら示したような「カラッとした江戸っ子の喧嘩」になってほしいものだが、果たして……。

（文＝佐藤結衣）