アーク（凱旋門賞）トライアルデーが7日、パリロンシャン競馬場で開催され、2R・フォワ賞（G2、芝2400メートル）は日本馬ビザンチンドリーム（牡4＝坂口、父エピファネイア）が差し切りV。凱旋門賞（10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）に弾みをつけた。

勝利を見届けた坂口智康師（44）は「今回の遠征に際して、さまざまなサポートをしていただきました。（滞在先シャンティイの）小林智調教師、小林厩舎の皆さんに感謝したい」と真っ先に謝意を示し、レースに関しては「ジョッキーがうまく乗ってくれて、いい勝ち方ができました。角度的に見えづらくて勝ったか分からなかったんです。（馬場については）歩いてみて思ったほど芝丈が長くないし、こなしてくれるんじゃないかと思いました」と無事に遠征初戦を終え、なおかつ結果も伴って安堵（あんど）の表情を浮かべた。

坂口師はかつて父で元調教師の正則氏（77）の下で調教助手を務め、エイシンヒカリの調教役を務めた。16年春の欧州遠征でシャンティイに滞在し、イスパーン賞で仏G1制覇。その後、英国王室が主催するロイヤルアスコット開催（プリンスオブウェールズS6着）も経験した。

当時の経験も生かし、凱旋門賞（10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）にチャレンジする。「凱旋門賞はまたメンバーが違いますから。しっかり準備をして本番に臨めたら」と大一番を見据えた。