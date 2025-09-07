¡Ú¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤ëºå¿À¤Î¶¯¤µ¡¡3¡Û12µåÃÄºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÎºÇ¶¯Åê¼ê¿Ø¡¡¸«°ã¤¨¤ë·ø¼é¢ª¼ººö¿ô·ã¸º¡¡
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬23Ç¯°ÊÍè11ÅÙÌÜ¡Ê1¥ê¡¼¥°4ÅÙ¡¢¥»7ÅÙ¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÉÔÆ°¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤·¡¢¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤È·ø¼é¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿2¥ê¡¼¥°À©¸å¤ÎºÇÂ®V¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊµÏ¿²Ý¡¦»Ö²ì¡¡´î¹¬¡Ë
¡¡¡ù¸«°ã¤¨¤ë·ø¼é
¡¡¼ººö¤Ï12µåÃÄ¤ÇÀ¾Éð51¡¢ÃæÆü52¤Ë¼¡¤°53¡£ºÇ¶á10Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¼ººö¿ô¤ò¸«¤ë¤Èºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï
½ç¡¡¦¡¡¥¡¡¦¡¡¦¡¡ ¦¡¡¦¡¡¦¡¡¦¡¡¥
¼º¡¡97¡¡82¡¡89¡¡102¡¡85¡¡86¡¡86¡¡85¡¡85
Ç¯¡¡16¡¡17¡¡18¡¡19¡¡ 20¡¡21¡¡22¡¡23¡¡24
¡¡¤ÈËèÇ¯80¸Ä°Ê¾å¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤¬7ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÆâÌî¤Î¼ººö¤Ïºòµ¨¤Î72¤«¤é44¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¸Ä¿ÍÊÌ¤Ç¤ÏÆóÎÝ¤ÎÃæÌî¤¬8¤«¤é2¡¢»°ÎÝ¤Îº´Æ£µ±¤Ï23¤«¤é5¤Ø¤È¸º¤é¤·¡¢¤È¤â¤ËÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥»¼éÈ÷Î¨1°Ì¡ÊÃæÌî¡¦997¡¢º´Æ£µ±¡¦978¡Ë¡£¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿·ø¼é¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ùºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê¿Ø
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÎÉ¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦12¤ò¸Ø¤ê¡¢296¼ºÅÀ¤Ï12µåÃÄÍ£°ì¤Î300Ì¤Ëþ¡£¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤¬V¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÀèÈ¯¤Ç¤ÏºÍÌÚ¤Î12¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦62¡¢Â¼¾å¤Î¾¡Î¨¡¦786¡Ê11¾¡3ÇÔ¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°1°Ì¡£2·å¾¡Íø¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤¬ÀèÈ¯¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µß±ç¤Ç¤ÏµÚÀî¤¬¥»ºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤·40¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦94¡£ÀÐ°æ¤Ï48»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·35¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦18¡£º¸±¦¤ÎËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¥³¥ó¥Ó¤¬ÍÞ¤¨¤Î´äºê¡Ê31¥»¡¼¥Ö¡Ë¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¡£