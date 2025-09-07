◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―２ヤクルト（７日・横浜）

今季途中で加入した元中日のダヤン・ビシエド内野手が、走攻守の３部門で勝利に貢献した。

４番・一塁でスタメン出場したビシエド。まずは走塁でハマスタを沸かせた。１点を追う４回に左前安打で出塁すると、続く佐野恵太内野手の右翼線二塁打で「いい打球が飛んだのでホームまでかえろうと思った」と、巨体を揺らす激走で試合を振り出しに戻した。

続いて守備。同点の８回２死一塁で、長岡の一、二塁間へのゴロを好捕。「抜けたら相手のチャンスが広がる場面。（投手の）ウィックを助けることができてよかった」と笑った。

そして打撃。８回裏２死満塁で大西のシュートをさばいて左前へ決勝タイムリー。４番の仕事に「初球から積極的に打ちにいき、いい結果になってよかった」と胸を張った。

勝利投手のウィックと並び、初めて上がったハマスタのお立ち台。昨季限りで中日を退団し、メキシコリーグなどを経て今年７月にＤｅＮＡ入りした３６歳は、新天地のファンに「また日本でチャンスを与えてもらい、勝利に貢献できてうれしい」と笑顔をふりまいた。