¢¡¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡Âè£²Àï¡¡Çð£±¡½£°²£ÉÍ£Æ£Í¡Ú£²Àï¹ç·×£µ¡½£±¡Û¡Ê£·Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡Çð¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍ£Æ£Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡££²Àï¹ç·×¤Ç£µ¡½£±¤È¤Ê¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£´¶¯¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë»Å³Ý¤±¤ëÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤¬¡¢Í×½ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬Ç»¸ü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£Í£Æ¸ÍÅè¾ÍÏº¤¬£Æ£×¾®¸«ÍÎÂÀ¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤ÇÄÀ¤á¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±Àï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·Ý½ÑÅª¤Ê¥ë¡¼¥×ÃÆ¤Ê¤É¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é£²ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿£Æ£×³ÀÅÄÍµÚö¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àþ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¹¤ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡££´ÆÀÅÀ¤ÇÂç²ñÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î£²£¸ºÐ¤Ï¡Ö¾¯¤·Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼ºÅÀ¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤òÀª¤¤¤Ë¾è¤é¤»¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯²æËý¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ®¤ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¡Ê±þ±ç²Î¡Ë¤Î¸¶¶Ê¡ÖÌÂµÜ¤Î¥Þ¥ê¥¢¡×¤ò²Î¤¦¡¢±é²Î²Î¼ê¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤¬Íè¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥Ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥Þ¥ê¥¢¡É¤ò¥Á¥ã¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¡È¥«¥¥¿¡É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï³ÀÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£