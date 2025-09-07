【GU新作】が着回し力100点！ 夏 → 秋まで頼れる♡「セットワンピ」

着回しの利くアイテムを持っていると、着こなしの幅が広がります。【GU（ジーユー）】から新登場した「セットワンピ」は、リブワンピースとフェザービスチェを組み合わせた、着回し力優秀なアイテム。セットでも単品使いでも活躍してくれます。ビスチェはTシャツと合わせれば今から着られるので、早めのチェックが吉です。

セットでも単品でも着映えるワンピース

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

シンプルなリブ素材のワンピースと、フェザー糸を使用したビスチェのセットアイテム。リブの縦ラインが身体に自然に沿い、すっきり見えにひと役。袖口のスリットから手首が見え、ほどよい抜け感を与えてくれるはず。ワンピースとビスチェをそれぞれ単品で着回せるのが嬉いポイントです。カラーは、グレーとブラック、ブラウンの3色展開です。

Tシャツに重ねるだけで脱無難スタイル

フェザービスチェをTシャツに重ねて、シンプルコーデの鮮度をアップデート。Tシャツ × デニムパンツにプラスするだけで、こなれ感漂う大人カジュアルが完成します。ベルトでアクセントを添えつつ、足元はポインテッドトゥのパンプスで女性らしさを引き寄せて。

小物使いでスポーティーカジュアルにシフト

リブワンピースをキャップや腰巻きシャツでラフに仕上げたコーデ。すとんとしたシルエットに、ウエストのシャツでメリハリを効かせて好バランスに。キャップでスポーティーなエッセンスをプラスすれば、大人の休日にぴったりなコーデの完成です。スニーカーやバッグも黒で統一すれば、カジュアル過ぎない洗練された印象に仕上がります。

淡いトーンでまとめた洗練フェミニンスタイル

リブワンピースにビスチェを重ねたセットは、ベージュを選ぶと一気にリッチ感のある雰囲気に。セットで着ると、華やかさがグッと底上げされるはず。足元のパンプスもバッグも、淡色でまとめれば、落ち着きがありながらも上品なイメージに引き寄せてくれます。スタッフさんも「着るだけでキマる」と太鼓判を押す、頼もしいセットワンピースです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase