伊藤沙莉、「虎に翼」で共演した森田望智の“すてきだな”と思うところ
女優の伊藤沙莉（31歳）が、9月6日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。朝ドラ「虎に翼」で共演した森田望智の「すてきだな、と思うところ」について話し、「望智と一緒だと、あまり怖いものがない」と語った。
夜ドラ「いつか、無重力の宙で」に出演する木竜麻生と森田望智が番組のゲストとして登場。朝ドラ「虎に翼」をきっかけに森田と友人になった伊藤沙莉がVTR出演し、「望智、お疲れさま！最近大変そうだけれど、また家に来て一緒にご飯を食べましょう。もうすぐ君の誕生日だね。何を食べたいか考えておいてくださいな」とコメントし、森田を喜ばせる。
伊藤は森田について「望智と一緒だと、あまり怖いものがない」「すてきだな、と思うところは他の人にカメラが向いている時ほど頑張る。涙を流すシーンとかでも自分が全く映ってないところほど、全力で頑張る人。人に与えるものがすごく多い人だから、こっちが何かを用意していなくても、勝手に望智から放たれるものを受け取れば勝手に引っ張っていってもらえる。人を巻き込む力がすごくある人」と語った。
夜ドラ「いつか、無重力の宙で」に出演する木竜麻生と森田望智が番組のゲストとして登場。朝ドラ「虎に翼」をきっかけに森田と友人になった伊藤沙莉がVTR出演し、「望智、お疲れさま！最近大変そうだけれど、また家に来て一緒にご飯を食べましょう。もうすぐ君の誕生日だね。何を食べたいか考えておいてくださいな」とコメントし、森田を喜ばせる。