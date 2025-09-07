ウルトラファインバブルで口の中を清潔に！ 超微細な泡＆水流で口臭ケアを

美容・健康業界で数年前から注目されているウルトラファインバブル。ヘアサロンなどで導入が進んでいる話題の技術が、家庭で手軽に使えるオーラルケア用品になって登場します。

9月29日より発売の「BEAURAL（ビューラル）ウルトラファインバブルウォッシャー」（1万6500円）は、歯ブラシの毛の1／2000サイズの超微細な泡と水流で通常の歯みがきでは届きにくい歯間や歯周ポケットの汚れまでしっかり落としきる口腔洗浄器。食事後の口臭やタバコのニオイ、お茶やコーヒーなどの着色汚れが気になる人は見逃せません！

まず、ウルトラファインバブルとは直径1マイクロメートル（＝1/1000ミリ）未満の超微細な泡のこと。泡表面の電荷や物理的な特性による洗浄力アップが期待できるということで、頭皮ケアや血行促進を目的としてシャワーヘッドや入浴装置などへの導入が進んでいます。



これを口腔ケアに応用したのが今回ご紹介する「ウルトラファインバブルウォッシャー」。微細な泡が歯と歯のスキマや歯表面の凸凹、歯周ポケットの奥まで入り込んで汚れに吸着。さらに泡がはじける力も加わることで、通常の水流だけでは届かない部分の汚れや落としにくい歯垢まで効率的に洗い切れるのです。

特に歯並びが悪かったり歯の表面に凹凸が多かったりしてブラッシングが行き届きにくい人、あるいは装具まわりのケアに苦労している歯列矯正中の人にはうってつけ。口臭予防や飲酒・喫煙による着色汚れにに対する効果も期待できそうです。

使い方はごくシンプル。本体上部にノズルをセットしたら給水口から水を入れ、モード設定ボタンで水圧レベルを設定してノズル部分を口の中に入れて電源オン。あとは口を少し開けた状態でノズルを歯間や歯ぐき周辺に当てるだけ。本体は充電式で1回の充電で最大約80分の使用が可能なうえ、完全防水なのでバスルームでの利用もOK。丸洗いもできるため常に清潔に使い続けられるのも嬉しいポイントです。

オーラルケアの重要性が高まる中、日々の歯みがきだけでは不十分だと感じている人ならぜひ試してみたい注目アイテム。健康で清潔な口元を保つための新習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。

ただしこれはあくまでも歯みがき後の仕上げに使うアイテム。毎食後の歯みがきもどうぞ怠りなく。

