雨の日もシューズ内をドライに保つ【ニューバランス】ゴアテックススニーカーが最大21%OFF！「Amazonセール」をチェック
【ニューバランス】スニーカーが最大21%OFF！
■ニューバランス スニーカー CM996 ゴアテックス
Amazonセール特価：1万9642円(11%OFF)
抜群の防水性で雨の日もシューズ内をドライに保つGORE-TEXを「CM996」に初搭載。シンセティックスエード メッシュアッパーをさまざまな装いに合わせやすいニューバランスのレガシーカラーで彩った。1988年に登場した「996」のオリジナルのシルエットを精緻に再現し、快適な履き心地を提供するC-CAP搭載の2層構造ミッドソールとPUインソールを採用した人気のユニセックスサイズモデル。
■トミーヒルフィガー オンライン限定 TINOダッフルバッグ
Amazonセール特価：7000円(29%OFF)
丈夫なコットンキャンバス生地を使用し、裏地付きでさらに頑丈なダッフルバッグ。フラッグ部分はプリントではなく生地を切替えて縫い付け、ブランドロゴネームも刺しゅうしたこだわり仕様。男女兼用で使い回せるユニセックスなデザイン。
■ブルックスブラザーズ オックスフォードシャツ
Amazonセール特価：1万3200円(20%OFF)
アイコニックなポロカラー仕様で仕上げた半袖シャツが豊富なカラーバリエーションでラインナップ。第1ボタンを開けて着用しても、美しい襟のロールがキープされるポロカラー仕様の半袖シャツ。
■Bose QuietComfort Ultra Headphones LE
Amazonセール特価：4万500円(32%OFF)
静寂と臨場感、BOSE史上最高ワイヤレスヘッドホン：世界最高クラスのノイズキャンセリングで遮音性は最強、コンテンツや音源を問わずより臨場感のあるサウンドを実現する画期的な空間オーディオヘッドホン。
■New Trip スーツケース
Amazonセール特価：8279円(25%OFF)
マチ幅を5センチ拡張するだけで容量が20％UPできる、大容量スーツケース。土産や、冬場の衣類などで荷物が増えることも考慮して、こちらのキャリーケースを選ぶと、ゆとりが持てるのでオススメ。さらに視認性の高いメッシュポケット内蔵、メイン収納は合計4カ所で、どこに何を入れたかがひと目でわかり、取り出し作業がスムーズに。
▼編集部おすすめ
