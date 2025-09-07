「ナンバープレートにしたい」と思う青森県の地名ランキング！ 2位「青森市」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
【6位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では2025年9月2日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う青森県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：青森市／59票青森県の県庁所在地であり、港町としても知られる青森市は、ねぶた祭りをはじめとした伝統文化と自然豊かな風景が魅力です。津軽海峡に面した美しい景観や、新鮮な海産物なども訪れる人を魅了します。
回答者からは「県庁所在地で中心部のイメージがあるから」（50代男性／東京都）、「青森県の中では青森市が一番都会と感じ、選びました」（50代女性／新潟県）、「県庁所在地で分かりやすく、ねぶた祭りなど県を象徴するイメージがあるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：つがる市／61票津軽平野の中心に位置するつがる市は、自然と農業に恵まれた穏やかな地域。縄文遺跡群の1つ「亀ヶ岡石器時代遺跡」などの歴史的な価値や、四季を彩る風景の美しさがナンバープレートの名称としても親しまれやすいと支持を集めました。
回答者からは「つがるという言葉は歌にもあるほど聞いたことのあるワードでみんな知っているから」（20代女性／兵庫県）、「津軽海峡のイメージが強いから」（30代女性／広島県）、「ひらがなで読みやすく温かみのある印象を受ける地名だと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)