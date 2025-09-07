政界引退を表明した自民党元幹事長の石原伸晃氏（68）が7日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に生出演し、この日、辞任を表明した石破茂首相について自身の見解を語った。

石破氏はこの日午後、首相官邸で会見し、「このたび私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」と述べた。首相の座も退き、次期総裁選にも出馬しない意向を示した。

7月の参院選に惨敗してから、49日目の辞意表明。党内から退陣を求める声が上がり、8日には事実上の退陣勧告となる総裁選前倒しを実施するか、決議を取る前日の決断となった。

MCのフリーアナウンサー宮根誠司から「遅いなって思われます？」と問われた石原氏は、「遅いよね！遅い！」とバッサリ。スタジオには笑いも起きる中、「すぐ辞めなくていいんですよ。外交日程もあるし、準備もあるから。ケリが付いたら、この責任を取って辞めると最初に言えば、こんなに混乱しないと思います」と続けた。

このタイミングでの辞意表明について、石破氏は「米国関税措置交渉に、一つの区切りが付いた今が、しかるべきタイミングと考え、後進に道を譲る決断をした」と会見で説明した。

辞任が決まった首相による外交は、相手国への信頼が揺らぐとの意見もある。しかし石原氏は「相手はアメリカですよ？CIAもいますよ？いるかいないか分からないですけどね。情報は間違いなく取ってる。この人がどうなるか。いずれは辞めるだろうと読んでますよ」と、異議を唱えた。