石破茂首相（６８）（自民党総裁）は７日夜、首相官邸で記者会見し、７月の参院選惨敗の責任を取り退陣する意向を表明した。

次期総裁選に「出馬しない」と明言した。首相は、参院選後も政権運営に意欲を示してきたが、早期退陣を求める党内の流れにあらがえず、続投を断念した。首相の退陣表明によって、事実上の退陣勧告となる臨時総裁選実施に向けた党内の意思確認手続きは回避された。

首相は記者会見で、「選挙結果に対する責任は総裁たる私にある」と語った。その上で、米国による関税措置を受けた日米協議に区切りがついたとし、「今こそがしかるべきタイミングと考え、後進に道を譲る決断をした」と、退陣決断に至った経緯を説明した。

臨時総裁選は、実施の賛否が取りまとめられる８日を目前に控え、地方組織から賛成表明が相次ぐなど、実施に向けた動きが拡大していた。首相は、実施手続きが進むことで「党内に決定的な分断を生みかねない。それは本意とするところではない」と述べ、決断理由の一つとなったことを明らかにした。

首相は、政権運営が行き詰まる状況を打開するため、衆院解散に踏み切ろうとした可能性について問われ「色んな考えがあったことは否定しない」と語り、検討したことを示唆した。

昨年１０月の就任以降の成果として、米国との関税交渉の合意を挙げ、「我が国の経済安全保障の確保と、経済成長の大幅な加速を目指す、その礎ができた」と強調した。事実上の減反政策を見直し、コメの増産にかじを切った農政改革について「今後政策を具体化していくことになる」と推進への期待感を示した。

一方、党の派閥を巡る政治資金問題など「政治とカネ」の問題に関しては、「政治に対する不信を払拭（ふっしょく）することができていないことは、最大の心残りだ」と述べた。

首相は就任直後に衆院を解散したが、総選挙で自民、公明両党は大敗した。６月の都議選でも敗北し、７月の参院選で与党は議席を大きく減らした。衆参両院で少数与党の状況に陥り、首相の責任を問う声が強まっていた。

自民が後継総裁を選出後、石破内閣は総辞職する。首相は記者会見で、「新総裁が選ばれるまでの間、国民に果たすべき責任を着実に果たし、新しい総裁、首相にその先を託したい」と述べた。