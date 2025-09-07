【MLB】オリオールズ4ー3ドジャース（9月6日・日本時間7日／ボルティモア）

【映像】大谷、一瞬見せた表情

9月6日（日本時間9月7日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が塁上で見せた姿が話題となっている。

1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、外を強く意識させてのインコース勝負を匂わせる配球で臨むオリオールズ先発のトレバー・ロジャーズに対し、初球、外角高めいっぱい、153km/hの直球、2球目、初球よりもわずかに外へと外れる154km/hの直球、3球目、外角低めへと沈むもわずかに外れた152km/hのシンカーと、3球じっくりと見極めて手を出さず、カウント2-1と整えると、4球目、外角低めいっぱいのところへと決まる137km/hのスライダーは打ちに行って空振り。続く5球目、外角低めのボールゾーンへと外れた130km/hのスライダーは見送ってフルカウントとなると、迎えた勝負の6球目、内角高めいっぱいのところを突く151km/hのシンカーに反応。厳しいコースではあるものの、上手く畳みながら振り抜いたその打球は、やや詰まらされながらもライト前へと運ぶ技アリの一打に。

苦しい戦いが続くなかで、まずは初回から出塁し、リードオフマンとしての役目を果たすと、到達した一塁塁上で、手袋をくわえたままでおなじみの“デコルテポーズ”を、いつもより速く、ワイルドな雰囲気で披露することとなった。こうした大谷の一打と、デコルテポーズに、ファンからは「怒ってる？」「気合入ってる」「闘志剥き出し」「大谷さんの表情変わった」「なんとしても塁に出るという気持ちで出た感じ」「チームの危機を感じてる」「ワイルド谷さんかっこいいな」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日、大谷のヒットはこの1本のみとなったものの、3回1死二、三塁の場面では、走者を返すチームバッティングでショートへと転がし、先制点をもたらすことに。試合は先発・山本由伸の好投むなしく、ドジャースが土壇場で悪夢の逆転サヨナラ負けを喫することとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）