¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥¤ÎÅÐ¾ì¶Êà±é½Ðá¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡Ö¸å¤í¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï£·Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡¢»Ø´ø´±½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ£Ö¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£µå¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿Âç´Ñ½°¤«¤é¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç·×£µ²ó¡¢Ãè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¹¾å¤²½ªÎ»¸å¡¢Í¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÄÇ¯»Ø´ø´±¤ÏÂè°ìÀ¼¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¯¤¤¤ï¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áê¹¥¤òÊø¤¹¡£¼«¿È¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÂåÉ½¤·¤ÆÆ¹¾å¤²¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¸×ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¤¬£µ²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦ÀÐ¸¶¤ËÆ¬Éô»àµå¤òÅê¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÈ¯À¸¡£¤À¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿ÅòÀõ¤¬¸åÂ³¤Î£³¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¥¥Ã¥Á¥ê¤ÈÉõ¤¸¹þ¤á¡¢µçÃÏÃ¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£¶²ó°Ê¹ß¤Ï¶ÍÉß¢ªµÚÀî¢ªÀÐ°æ¤é¼«Ëý¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤òÁíÆ°°÷¤·¡¢¸ñÂÇÀþ¤ÎÈ¿¹¶¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£ºÇ½ª£¹²ó¤Ë¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¼«¿È¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥É¥Ð¡¼¥°¤Î¡Ö£å£ö£å£ò£ù¡¡£ì£é£ô£ô£ì£å¡¡£ô£è£é£î£ç¡¡£å£ö£å£ò£ù¡¡£ð£ò£å£ã£é£ï£õ£ó¡¡£ô£è£é£î£ç¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï°ìÁØÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¸×»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Î¡Ë¸å¤í¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸½Ìò¤Îº¢¤Ïº£¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£µÇ¯ÄøÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¸½Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ¤ËÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÌá¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆñ¤·¤µ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡£¤½¤ì¤«¤é£Ï£Â¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÍ¤Ï¼ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËË×Æ¬¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢Àï¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìËë¤â¡£»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ø¤Î»×¤¤¤¬°ìµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£³·î¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤âÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£ºÇ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¡£»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤³¤«¤é£±£°£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤È£±£°Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¼¤Ò¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÅÁÅý¤òº£¸å¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£