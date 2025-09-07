¡ÚÀ¾Éð¡Û»Ä¤ê21»î¹ç¤Ç£³°Ì¤È£·º¹¡¡¥É¥é£µ¼Ä¸¶¶Á¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö·îËö¤Î£·Ï¢Àï¤Ç¡×
¡¡À¾Éð¤Ï£·Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£²¡½£´¤ÈÇÔÀï¡£Ï¢¾¡¤Ï£´¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢³ÚÅ·¤¬¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á£±Æü¤Ç£µ°Ì¤ËµÕÌá¤ê¡££³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â»Ä¤ê£²£±»î¹ç¤Ç¡Ö£·¡×¤Ë³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¡Ê£±£¸¡áÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£ÃíÌÜ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ï£µ²óÅÓÃæ£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Î¥Û¥í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¦À¾ÉðÂÇÀþ¤Ï£´²ó¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î£¹¹æ¥½¥í¤ÇÈ¿·â³«»Ï¡££¸²ó¤Ë¤Ï£³ÈÖ¡¦³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Îº¸ÀþÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬àÅ·Å¨á¾®Åç¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂÇ¤ÁÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£µÏ¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¼Ä¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ©µå¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊø¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¡×¤È½éÅÐÈÄ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÅÙËõ¾Ã¤·¤Æ¡¢·îËö¤Î£·Ï¢Àï¤Î¤É¤³¤«¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¥×¥é¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£