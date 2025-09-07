¡Ö¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥ºMARK IS³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤ÁÅ¹¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡¢50¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÅ¸³«¡¢¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¼ûÍ×¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î½µËö¼ûÍ×¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿Å¹ºî¤ê/¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¢¡ÖMARK IS ³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¡Ö¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥ºMARK IS³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤ÁÅ¹¡×¤ò9·î3Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£1973Ç¯¤Î³«Å¹°ÊÍè¡¢49Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¶âÄ®Å¹¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ìó3Ç¯¤Î´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£9·î¤è¤êÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¤Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥è¡¼¥¯HD¿·ÂÎÀ©²¼¤Ç½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏJR¶âÄ®±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ìó50Å¹ÊÞ¤ÎÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¶âÄ®±Ø¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ¾è¹ßµÒ¤¬Ìó13Ëü¿Í¤¢¤ê¡¢Âç·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤ä¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÎÍøÍÑ¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯Ë¤«¤Ë¿©À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³ë¾þ¶è¤ÎÃÏ¸µÌîºÚ¤ä¡¢¾¾¸Í¡¦ÌðÀÚÃÏ¶è¼þÊÕ¤Î¶á¹ÙÌîºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¶âÄ®¤ª¤³¤·¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¶âÄ®¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¡¢Âç±Û°ûÎÁ¾¦²ñ¤Î¡Ö¼ÆËô¥é¥à¥Í¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ïÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¥Ç¥ê¥«¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ú¤¤¾Æ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥º¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö³ÊÇ·¿Ê¤ÎÆù¤ª¤¸¤µ¤óÆÃÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤ò»þ´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ä¡Ö¼÷»Ê¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
ÀºÆù¥³¡¼¥Ê¡¼
ÀºÆù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¶âÄ®±Ø¼þÊÕ¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ÆÆùÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°èÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ÎÀ¸»º¤¬À¹¤ó¤Ê¼¯»ùÅç¸©¤Î¡Ö»§ËàÏÂµí¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Ä¿©¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¤Î°ìÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢Í¼¿©¤äÈÕ¼à¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Á¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ë½§»Ô¾ì¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½µËö¸ÂÄê¤ÇÀìÌçÃç²·¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¡ÖÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È
¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢½µËö¼ûÍ×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¤òÂ·¤¨¤ë¡£¹È¼¶¤¿¤Þ¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¤ä¡¢Â¿Å¹ÊÞ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¡¼¥°¥ë¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£¡Ö³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤Á¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¤ÏÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Î¥«¥ì¡¼¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òµÍ¤á¤ÆÅ¹Æâ¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤¸ÜµÒ¸þ¤¤Î¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ü¤Ê¤·¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤È¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢398±ß¤ÈÃÍ¤´¤í´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¥×¥ê¥ó³Æ¼ï¤ä¡¢¤«¤Ê¤Þ¤Á¥í¡¼¥ë¤ÎÉÊÂ·¤¨¤â
¶áÎÙ¤ËÉ´²ßÅ¹¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¡Ö¥·¥§¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó3km ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤ª¤è¤Ó¥è¡¼¥¯¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï·×6Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¾ïÈØÀþ±èÀþ¾å¤Ï¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼µµÍ±ØÁ°Å¹¡×¤ä¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¾¾¸ÍÅ¹¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥ºMARK IS³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤ÁÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ÎÌ©ÅÙ¤ÈÍøÊØÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£