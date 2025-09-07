“ワインレッド”で秋を先取り♡ シックな印象を与える「トレンド色コーデ」をご紹介！

ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、シックな印象を与える「ワインレッドコーデ」をご紹介します。秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんだとか♡

嗜好品ドリンクみたいなコーデ

幼い頃にはよさがわからず、オトナになってから「おいしい」と思えるドリンクのこと。

芳醇で深みのあるワインや、コクのある苦みが特徴のコーヒーがその代表。また、その味わいはどこか依存性を帯びている。

今回のコーデは…ワインレッド♡

ワインの味わいに通ずるところもある濃ゆいカラーながら、派手というよりはシックな印象を与えるワインレッド。

秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんです！