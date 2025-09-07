“ワインレッド”で秋を先取り♡ シックな印象を与える「トレンド色コーデ」をご紹介！
ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、シックな印象を与える「ワインレッドコーデ」をご紹介します。秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんだとか♡
嗜好品ドリンクみたいなコーデ
幼い頃にはよさがわからず、オトナになってから「おいしい」と思えるドリンクのこと。
芳醇で深みのあるワインや、コクのある苦みが特徴のコーヒーがその代表。また、その味わいはどこか依存性を帯びている。
今回のコーデは…ワインレッド♡
ワインの味わいに通ずるところもある濃ゆいカラーながら、派手というよりはシックな印象を与えるワインレッド。
秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんです！
Cordinate 白とワインレッドの2色のみで統一感
カジュアル見えしがちなストライプシャツもワインレッドなら女性らしさを演出してくれる。
Cordinate プレッピースタイルもオトナカラーで脱子ども
学生チックなラインカーディガンはパンツスタイルでクールに。
Cordinate レディなトップスにカジュアルなデニムがマッチ♡
肌見せ×ベロアで女みたっぷり。デニムをあわせてヘルシーに着こなせば、大人っぽさをグッと引き上げてくれる。
撮影／花盛友里 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）、中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来