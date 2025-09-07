全てお見通しの妻…これ以上ごまかせない！顔色が変わる浮気夫【ママリ】

ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。裏で元カノと不倫していました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第19話をごらんください。

離婚準備を進め、ついに不倫について問い詰めます。夫は申し訳なさそうな表情を見せますが、大事なことはにごしたままでした。いつまでも誠意のない夫の対応に、しびれを切らしたろんさん。ろんさんの一言で、夫の顔色が変わります…。

元カノと会っていたことを問い詰められ、みるみる顔が青ざめていった夫。ろんさんが全て知っていることを、ようやく悟ったのかもしれません。



元カノに会うための口実も、全て見抜かれていたようです。いつまでも誠意のない夫の言動に、我慢の限界を感じてしまいますよね。

