¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¶É¤Ï¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ±´ü¡¡ÈøºêÎ¤¼Ó¤Á¤ã¤ó¤¬º£Æü¤ÏÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Î£±¿Í¤Ç¤·¤¿¡¡¤³¤ÎÁ°¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¾¶É¤ÎÆ±´ü£³¿Í¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ÕÛ©¤¯Æ±´ü¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤ï¤¿¤·³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡¡º£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Èøºê¥¢¥Ê¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÈÇò¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÈøºê¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¥é¥ó¥ÁÉ¬¤º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖåºÎï¤ä¤ï¤¡¡ÁÈþ¤·¤¤»Ñ¤À¤Í¡×¡Ö¾Ð´éÁÖ¤ä¤«¡¡Èþ½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¡¢¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£