阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。ＮＭＢ４８の川上千尋、平山真衣、坂下真心がそれぞれ祝福コメントを発表した。

川上は「２度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです」と喜んだ。平山は阪神の活躍に支えられてきたそうで「苦しい時期があってもずっと信じてこられたのは、阪神タイガースが大好きだからです！」と感謝。ＣＳ、日本シリーズに向け、坂下は「日本一へ向けての虎道も全力で応援します！！」と約束した。

コメント全文は以下の通り。

▼川上千尋「阪神タイガース２年ぶりの優勝おめでとうございます！ファンになってから２度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです。これまでの選手、監督、コーチの皆さんの躍動された姿に感謝しています！この先ＣＳそして日本シリーズへ突き進む姿をこれからも全力で応援します！」

▼平山真衣「阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます！２年振りにあの感動をもう一度体験出来て、本当に光栄です！人生で１番の感動をありがとうございます！苦しい時期があってもずっと信じてこられたのは、阪神タイガースが大好きだからです！日本一も応援しています！」

▼坂下真心「阪神タイガース２年ぶりのリーグ優勝おめでとうございます！１８年振りの歓喜から２年越しで、こんなにも早くまた喜べる日が来たこと、とても嬉（うれ）しく思います。９０周年という節目の年に優勝という感動を、鼓動高鳴る１年を、ありがとうございます！日本一へ向けての虎道も全力で応援します！！」