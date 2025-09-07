1000馬力超え×“6速MT”！ 斬新「“2ドア”スポーツカー」登場！ 渋イイ「旧車デザイン」に巨大ウイング＆軽量ボディ採用！ 「豪華内装」も魅力！ ポルシェ「911」ベースの米国で公開されたガンサーワークス「プロジェクトF-26」とは？

1000馬力超えを6速MTで操る

米国のGunther Werks（ガンサーワークス）は、2025年8月13日から数日間にわたり開催されたアメリカの自動車イベント「Monterey Car Week 2025（モントレー・カー・ウィーク2025）」において、ポルシェ「911（993型）」をベースにしたレストモッド車両「プロジェクトF-26」を初公開しました。

同イベントでは、クラシックカーやスーパーカーの展示、オークション、レースなどが行われるなか、その個性的な仕様に注目を集めていたといいます。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

大きなウイングがカッコイイ！

ポルシェ911は世界中に多くのファンを抱える、名実ともに自動車史に残る名車です。

その旧型モデルをベースに、大幅なパフォーマンス向上や内外装のアップデートを施したレストモッドが、これまでにも数多く製作されてきました。

911のレストモッドを手がける企業として特に有名なのが、カリフォルニア州に拠点を置く「シンガー」です。

今回、同じくカリフォルニア州を拠点とするガンサーワークスが披露したのがプロジェクトF-26。

この会社は993型ポルシェ911をベースとしたレストモッドで実績を重ねてきたことで知られています。

ベースとなった993型911は、1993年から1998年にかけて生産された4代目モデルで、空冷エンジンを搭載する最後の911として歴史に名を刻んでいます。

その993をベースとするプロジェクトF-26は、内外装を大幅に刷新したうえ、軽量かつ高剛性のカーボンファイバー製パーツを採用。

車重は2700ポンド（約1225kg）に抑えられ、極めて軽量なスポーツカーに仕上げられています。

外観の最大の特徴は、オリジナルの911とは大きく異なる傾斜した「スラントノーズ」。

この独特のシルエットは、ポルシェのレーシングマシン「935」を彷彿とさせます。

ポルシェ935は1970年代に登場したレースカーで、FIA（国際自動車連盟）のグループ5規定に基づいて開発されました。

ル・マン24時間レースなど数々の舞台で活躍し、圧倒的な戦績を残しています。

その後、2代目930型911にもスラントノーズを採用した少量生産モデルが存在しました。

プロジェクトF-26は、そのクラシカルなスラントノーズを現代的に再解釈し、フロントの端部には固定式ヘッドライトを配置。

足元にはマグネシウム製の18インチホイールを装着し、タイヤサイズはフロント295／30R18、リア335／30R18と、強大なパワーを受け止めるための極太タイヤを組み合わせています。

リアには大きなウイングや吸気口を備え、強力なダウンフォースを発生。

2本出しマフラーを含む専用のエキゾーストシステムも搭載され、まさにレーシングカーさながらの仕上がりとなっています。

インテリアはブラックとレッドを基調としたスポーティなデザインで、カーボンやレザー素材を各所に採用。

木製のシフトノブも装備され、クラシカルな雰囲気とモダンな質感が融合しています。

パワートレインにはオリジナルのエンジンに代わり、最高出力1000bhp（約1014PS）、最大トルク約1017Nmを発揮する4リッター水平対向6気筒ターボエンジンを搭載。

トランスミッションは6速MT、駆動方式はRR（リアエンジン・リアドライブ）と、911本来のレイアウトを継承しています。

※ ※ ※

ガンサーワークスのプロジェクトF-26は、その車名にちなんで世界限定26台のみの生産。

価格は157万ドル（約2億3100万円）からと発表されており、希少性と圧倒的なパフォーマンスを兼ね備えた特別な1台となっています。