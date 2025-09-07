念願の引っ越し後、通帳を見て叫んだ｜不動産トラブルで変な展開巻き起こす【ママリ】

この作品は、作者・ワンタケ(@wantakeosirase)さんが、住宅の退去時に不動産屋さんとの間に起きたトラブルについてのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。

住んでいるうちからいろいろと問題があった住宅から、やっと引っ越せることになりましたが、退去手続きもスムーズにいきません。こちら側に非がない部分の補修費用を負担するように言われます。渋々一部を負担し引っ越しを完了させやっと落ち着いたのもつかの間、通帳を見て驚くこととなったのです。

やっと引っ越し、住みにくかった前の住宅とおさらばできたと思った矢先の落とし穴ですね。どうやら駐車場は家の契約先とは別にあり、そちらにも退去手続きが必要だったようです。引っ越した後にその事実を知ったワンタケさんが混乱するのも当然ですよね。契約書には記載があったのでしょうか？

