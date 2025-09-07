俳優の広瀬すずさん（27）が6日、自身が主演する映画『遠い山なみの光』の公開記念舞台挨拶に二階堂ふみさん（30）、吉田羊さんらと登場。幼少期に家族との間に起きた、忘れられない出来事を明かしました。

イベントでは、広瀬さん演じる主人公とひと夏を過ごす女の子・万里子を演じた鈴木碧桜さん（10）が、映画公開を祝い共演者らに花束を贈呈。広瀬さんは白い花束を受け取り、笑顔を見せました。

また、“記憶”にまつわる映画のストーリーにちなんで、“忘れられない記憶”についてトーク。

広瀬さんは「子どもの頃に家族で、おスシ屋さんにお昼ご飯を買いに行ったんですよ。先に車に戻って乗ってたんですけど、みんなが来ないからお店に戻ったんですね。そうしたら反対側から家族全員、車に戻ってきてたみたいで。そのままお店に置いていかれて、車が発車して」と、4〜5歳ごろという幼少期のエピソードを明かしました。

続けて「私は泣きながらそれを追いかけて、“おしん”みたいな気持ちになって。それをいまだに思い出すし、泣きながら走って車が全然止まってくれない景色が、夢にもたまに出てくるぐらい記憶に残っています。“死ぬ”と思いました」と回想。

司会者から、家族がどうやって気づいたのか聞かれると「“あれ？すずがいない”みたいなことになったら、バックミラーに私が走っているのを父が見たみたいで止まってくれたんですけど。でも、結構進んでしまっていて、“よかった、気づいてもらえて”って思って。その記憶がずっとあります」と振り返りました。

映画は、ノーベル賞作家のカズオ・イシグロさんの小説を原作に、日本・イギリス・ポーランドが共同で製作。時代と場所を超えて交錯する“記憶”の秘密をひもといていくヒューマンミステリー作品です。広瀬さんは1950年代、長崎で暮らす主人公・悦子を、二階堂さんは悦子が長崎で出会った女性・佐知子を、吉田さんは1980年代、イギリスで暮らす悦子を演じています。