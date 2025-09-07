◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース(日本時間7日、オリオール・パーク)

惜しくもノーヒットノーラン達成を逃した、ドジャース・山本由伸投手。試合後、MLB公式SNSが9回裏のプレー映像を異例のフルバージョンで動画を公開しました。

敵地オリオールズ戦に先発登板した山本由伸投手は8回まで1本のヒットも許さず、出塁は2四球の無安打投球で9回のマウンドへ。先頭を三球三振に切って取ると、続くバッターは初球でセンターフライに打ち取り、偉業に王手。しかし、ノーヒットノーラン達成まで残り1アウトから、ジャクソン・ホリデー選手にライトスタンドへのソロホームランを被弾しました。

偉業達成目前で山本投手は降板。ナインや指揮官から抱擁でねぎらわれ、敵地オリオールズファンも総立ちで拍手が巻き起こります。勝利まであと1人の状況でしたが、まさかのリリーフ陣が総崩れ。2番手のブレーク・トライネン投手が2アウト満塁のピンチを背負うと、押し出し四球で1点を献上。3番手のタナー・スコット投手がセンター前へ2点タイムリー安打を打たれ、悪夢の逆転サヨナラ負けとなりました。

試合後、衝撃の一幕にMLB公式が反応。異例ともいえる21分28秒間のプレー映像を公式Xに投稿しました。