◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神が23年以来11度目（1リーグ4度、セ7度）のリーグ優勝を果たした。藤川新監督の下、不動の上位打線が機能し、強力投手陣と堅守で勝ち取った2リーグ制後の最速Vをデータで振り返る。（記録課・志賀 喜幸）

☆不動の上位打線

近本が1番で123試合、中野が2番で121試合、森下が3番で113試合、佐藤輝が4番で112試合、大山が5番で123試合に先発。先発1〜5番に100試合以上の選手がそろったのは今季12球団唯一で、阪神では14年（上本、大和、鳥谷、ゴメス、マートン）以来だ。

☆上位独占 近本の142安打、28盗塁、中野の41犠打はすべてセ最多と2人でチャンスメーク。これに応えた中軸は佐藤輝がセ2冠の36本塁打、89打点、森下がセ2位の80打点、大山が同3位の66打点と勝負強さを発揮した。同一球団の3人で打点3傑独占となれば79年阪急（加藤104、島谷102、マルカーノ97）、19年西武（中村123、山川120、森105）に次ぎ史上3度目で、セ初になる。また、セ、パ通じた勝利打点3傑も森下18、佐藤輝17、大山14と阪神勢が占めた。