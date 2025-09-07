GENERATIONSが7日、さいたまスーパーアリーナで「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」を開催し、8日配信リリースのDa−iCEとのコラボ楽曲「Grounds」を初パフォーマンスした。

ライブ後半、サプライズゲストとしてDa−iCEが登場すると歓声が起こった。ともに12年デビューの同期。24年のa−nationコラボをきっかけに、白濱亜嵐（32）とDa−iCE工藤大輝（38）が同曲の制作に取りかかった。

工藤が「一緒にできればいいねという話はしていた」と言うと、白濱も「お互いの曲をやるだけじゃなくて、コラボ曲をやりたいよねと」と応じ、「コラボ曲、できました〜！！ 」と叫んだ。2グループが地に足をつけ、順風満帆ではない月日を重ねてきての今を表現した。

同イベントは東京ガールズコレクション（TGC）全面協力のもと、ファッション、音楽、エンタメを詰め込んだ1日限りの祭典。冒頭で小森隼（30）は「みんながファッションとともにお届けするさまざまなメッセージを、ぜひとも受け取って」とあいさつした。

小森がスタンダップコメディーに挑戦し、白濱は昭和モダンなランウエーを展開。中務裕太（32）がなかやまきんに君（46）と鍛え抜かれた美を披露するなど、各メンバーがステージをプロデュースした。山本舞香（27）、Sonar Pocket、nobodyknows＋らもサプライズ出演。最後はオールキャストによる「Choo Choo TRAIN」で締めくくった。