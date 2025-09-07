プロ野球・阪神が7日、甲子園で広島を2―0で下し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。2点リードで迎えた9回、岩崎優投手（34）がマウンドへ向かう際には藤川球児監督が現役時代に登場曲として使用していたLINDBERGの「every little thing every precious thing」が流れ、甲子園は大興奮。同グループのボーカル・渡瀬マキは自身のインスタグラムに藤川監督との2ショットを投稿し、優勝を祝福した。

渡瀬は「おめでとうございます やりましたね！！！藤川監督！！！！！」と指揮官と笑顔で握手する2ショットを公開。「（阪神ひとすじの父も鳥羽で喜んでることでしょう）」と虎党の父の喜びも伝えた。

渡瀬は2020年11月に行われた藤川監督の引退セレモニーでは、サプライズで花束を贈呈。昨年10月の新監督就任の際にはスポニチ本紙を通じて「藤川監督の胴上げ、今から楽しみにしています！私も、“every little thing every precious thing”を歌い続けながら、聴いてくれる人を元気にしたいと思います」とメッセージを送っていた。