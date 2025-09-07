石破首相は7日、緊急の記者会見を開き、首相を辞任する意向を正式に表明しました。また、次の自民党総裁選挙には立候補しない考えを示しました。

石破首相

「この度私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。かねてより私は地位に恋々とするものではないと、やるべきことなした後にしかるべきタイミングで決断する。このように申し上げてまいりました」

「米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、そのしかるべきタイミングであると考え、後進に道を譲る決断をいたしました」

石破首相はこのタイミングで辞任を決断した理由について、トランプ政権との関税交渉にめどがついた事を挙げました。

自民党は当初、臨時の総裁選の実施をめぐり、所属議員らへの意思確認を8日から行う予定でした。その前に判断した事について、石破首相は「このまま意思確認に進めば、党内に決定的な分断を生みかねない。それは決して本意ではない」と説明しました。その上で、「真の意味での解党的な出直しを成し遂げなければならない」と強調しました。

また、自身の辞任に伴い行われる総裁選については、立候補しない考えを示しました。

一方、石破首相は進退をめぐる判断の過程で衆議院解散・総選挙を検討したかを問われ「色んな考えがあったことは否定しない」と述べました。

また、石破首相の辞任表明を受けて、ポスト石破候補のひとりとされる小林鷹之・元経済安保担当相は、総裁選への出馬を検討する考えを示しました。

小林元経済安保相

「党所属国会議員のひとりとして、自分自身に何ができるのかということにつきましては、また仲間としっかりと相談をしていきたい」

一方、野党・立憲民主党の野田代表は、「さらに政治空白が続くので、物価高対策がどうなるか大変心配な状況だ」「早急に臨時国会を召集するよう要求しなければいけない」と指摘しました。

また、国民民主党の玉木代表は、首相指名選挙での対応を問われ「新しい総理総裁のもとで政策が実現するかどうか考えながら対応は決めていきたい」などと述べました。