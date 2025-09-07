「3秒で忘れちゃう」何度も同じ話してしまう、森田望智「恥ずかしいじゃん」
女優の森田望智（28歳）が、9月6日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。何回でも同じ話をしてしまうことが「恥ずかしいじゃん」と言ったが、共演する木竜麻生から「かわいいよ」とフォローされた。
夜ドラ「いつか、無重力の宙で」に出演する木竜麻生と森田望智が番組のゲストとして登場。同じくドラマに出演する片山友希、伊藤万理華がVTR出演し、木竜と森田についてコメントすることとなった。
木竜について、伊藤は「隣にいたらちょっかいをかけたくなるお姉ちゃん。反応がいいからボケたくなるんですよ。全部ツッコんでくれる。スタッフさんのボケも拾うから、忙しいだろうなって。覚えることも多いからこれ以上無理しないでほしい」、片山は「結構いろんなことに詳しい。ツボとか」とコメント。
また、森田について、片山は「顔がすごく伸びるしすごく縮む」「言ったことを全部忘れる。聞いたことも全部忘れる」、伊藤は「一言で言うと動物。『あ！これやりたい』『いらないからあげる』、本能のままに動く。面白い」と語った。
森田は「3秒で忘れちゃう。ニワトリといっしょですね」と笑い、「おんなじ話を毎回しているみたいで。麻生ちゃんは優しいから何回も聞いてくれる」と話し、木竜は「その時、出ることが本当にうそがないから、それはそのまま話させてあげたい気分になるというか。今、本当に思って話をしてくれているから話したいんだなと思って」と森田をフォロー。
森田は「いやいや。これからは言ってね、恥ずかしいじゃん」と言うと、木竜は「かわいいよ」と再びフォローした。
