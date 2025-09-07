◆パ・リーグ 西武２―４ロッテ（７日・ベルーナＤ）

西武・西口監督が１軍デビューを果たしたドラフト５位右腕・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝に「大したもの」と及第点を与えた。

直球は最速１５２キロをマーク。初回に先制を許すと、３回２死一塁では佐藤に２ランを被弾。４回２／３を７安打４失点で初黒星を喫したが、西口監督は「球にも力があって、自分自身から崩れるタイプじゃないっていうのはよく分かったし、そこは安心して見てられた。１軍のマウンドに来ても臆することも緊張することもなかったって言ってたんで、そこは本当に大したもん。しっかり自分の投げたいボールを選んで首振って投げていた場面も初回から見受けられたし、いいんじゃないですか」とプロの舞台でデビュー登板を迎えた高卒ルーキーを高く評価した。

また、今後については「２３日からの７連戦のどこかで投げさせようかな」と説明。来たる次回登板へ向け、「チェンジアップがボールになることが多かったんで、そこももう少しコントロールできていければ安定していいんじゃない。いいボールもあったし、悪いボールもあった」と課題を与えた。