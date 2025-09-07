Çð¤¬£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ£´¶¯¿Ê½Ð¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤È¤É¤á¤Î£±ÅÀ¤ò¾Î»¿¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢¡¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡Âè£²Àï¡¡Çð£±¡½£°²£ÉÍ£Æ£Í¡Ú£²Àï¹ç·×£µ¡½£±¡Û¡Ê£·Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡Çð¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç²£ÉÍ£Æ£Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡££²Àï¹ç·×¤Ç£µ¡½£±¤È¤Ê¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£´¶¯¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë»Å³Ý¤±¤ë²£ÉÍ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤¬¡¢Í×½ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬Ç»¸ü¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£Í£Æ¸ÍÅè¾ÍÏº¤¬£Æ£×¾®¸«ÍÎÂÀ¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤ÇÄÀ¤á¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤µ¤ó¤¬º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¸Î¤ËÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£³ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁê¼ê¤ËÁ°È¾¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£³ÅÀ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤È¤É¤á¤Î£±ÅÀ¤â·è¤á¤Æ¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Î¼çÎÏ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤ÎÀèÈ¯¤òÁÈ¤ß¡¢¡È¸åÈ¾£¹£°Ê¬¡É¤â¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Î£¹£°Ê¬¡¢Î¾Êý¤È¤â¾¡¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ¼éÈ÷¤¬½ÐÍè¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»î¹ç½ªÈ×¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü·èÄêÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁª¼ê¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤È¤É¤á¤Î£±ÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î»ÑÀª¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£