◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神２―０広島（７日・甲子園）

優勝マジック１としていた阪神が広島に勝ち、２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ史上最速でのＶ決定。就任１年目の藤川球児監督（４５）は球団創設９０周年で初めて新人指揮官としてリーグ制覇を成し遂げた。

【優勝監督インタビューの主な一問一答】

―いまの率直な思い。

「いやぁ、選手たちが強いわ」

―優勝までの道のりを振り返って。

「毎日は非常に長く感じるかなと思ったんですけど、今考えてみると昨日のことのようで、昨日まであそこ（バックネット裏）で解説していたような、それだけ一瞬で過ぎ去ったような１年。それもやっぱり選手たちが常に練習して、自分たちの技術に磨きをかけたので、それを常に見て、ゲームに責任を持って出てもらいたいと思っていたんですけど、本当に心強い選手たちです」

―球団創設９０周年の節目に優勝した意義。

「本当にたくさんのＯＢの方、それからタイガースファンの、私たちより年齢が上のおじいちゃんとかおばあちゃん、それから私の知り合いでもタイガースの優勝、今年見届けたいと言いながら、なかなか難しくなってしまったようなファンの方もたくさんいます。それを普段からいつも考えながら、現役の時からプレーさせていただいてましたから。この役割がある間は全うしますので、ぜひまた喜怒哀楽をこの甲子園球場でバンバン出してください」

―今後の戦いに向けて。

「１４３試合っていうのはペナントレースという競技でして、ペナントを取る、その１チームだけがチャンピオンですから、我々がリーグチャンピオンです。なので、この後のファイナルステージ、クライマックスシリーズというのは私たちにとっては別のステージになります。このリーグチャンピオンっていうのは絶対消えないので、これを胸に、また別のゲーム、みんな戦っていきます」

―ファンへの優勝報告。

「３月にはドジャースとカブスも倒しました（笑）。皆様、阪神タイガースファンというのは、いま最も日本で熱いファンというのは、もう私が生まれる前からですけれど、これから１００周年に向けて、まだ１０年ありますけど、ぜひタイガースの伝統を今後に引き続き、つなげていただいて、世界に誇れる阪神タイガースにしていきましょう」