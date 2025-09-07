※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。さらに白田さんが「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と言い出すと、黒木さんは「いい加減にして！」とブチギレ。他のママたちにも今日の出来事を共有し、みんなが白田さんを無視するようになる。この日はリーダー・阿久澤さんが、白田さんが作った“遠足のしおり”にダメ出し。昨年、同じように文句ばかり言われた黒木さんは、「フォローする筋合いないか」とスルーして…。