インスタントコーヒーや缶詰で◎手軽な材料で「簡単おやつ」

一息つきたい時や、親子のおやつタイムに、さっと作れるお菓子レシピがあると心強いものですね。

今回は、料理やお菓子作りが好きなクックパッドアンバサダーの皆さんに、おうちにある材料で簡単に作れるおやつレシピを教えてもらいました。

▼レンジだけでふるふるコーヒーゼリー

鍋を使わず、レンジだけで手軽に作れるコーヒーゼリー。インスタントコーヒーや粉ゼラチンをレンジで加熱し、ゼリー液を作って冷やすだけ。泡立てた生クリームを添えれば、お店のようなリッチな味わいに。やわらかくふるふるとした食感で、とろける口当たりを楽しめます。





▼残暑にぴったり◎パイン缶シャーベット

パイナップルの缶詰を使って、冷凍庫で凍らせるだけの簡単シャーベット。途中で袋をもみ込むことで、カチカチにならずシャリシャリ食感に仕上がります。ひんやりとした甘さが、残暑の厳しい日にぴったり。





▼思い立ったらすぐできる、抹茶クッキー

抹茶好きにはたまらない、香り豊かなクッキーレシピ。レンジでマーガリンを溶かして抹茶と砂糖を混ぜ、粉類を加えて冷やし、切って焼くだけ。焼き立てはやわらかいですが、冷めるとサクッとした食感に変わり、2種類の歯ごたえを楽しめます。





▼ポイントは塩麹！さくふわ焼きドーナツ

外はサクッと、中はふんわりの焼きドーナツレシピ。塩麹を加えることで、翌日もしっとり食感をキープします。豆乳や米粉、きび砂糖など、体にやさしい素材を使っているので、小さなお子さんのおやつにもぴったり！



▼桃と紅茶の2層で、豪華なレアチーズケーキ

桃と紅茶の2層仕立てで、おもてなしにもぴったりな大人のレアチーズケーキ。缶詰の白桃を使うので、季節を問わず楽しめます。バラのように重ねた桃が見た目にも華やか。少し時間をかけてお菓子作りをしたい時にいかがでしょうか。









専門的な材料を使わず、家にあるもので作れるレシピがそろいました。少し手を動かすだけで、ちょっと幸せなひとときを作れるおやつばかり。気になったレシピがあれば、ぜひ試してみてくださいね。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら



HIROマンマ

home cook 家庭で料理を作る人 2025 cook pad AMBASSADOR from japan I write my own recipes 私流レシピ書いています





AyakoOOOOO

クックパッドアンバサダー♪6児母で、大食いの子ども達のお腹を栄養満点なうえで少しでも安く満たせるように、自分自身が不器用な上ずぼらなので簡単手軽に作れるように、日々実験感覚で楽しんで好評だったレ...





♡♡♡Mari♡♡♡

家族のためにごはん作ってます。 得意なジャンルは、時短・子ども・簡単・おつまみ・お菓子です。





元外交官夫人のレシピ

クックパッドアンバサダー2025 英国、スウェーデン滞在 スペインに留学 ・23年7月13日号の週刊文春 「食堂見聞録」にて、北欧料理3品掲載 ・TV出演アサデス。9/11〜放送 ライスペーパーレシピ3品 ・24年9/16 フジ...





新米幸せママ♡

クックパッドアンバサダー2025 フライパン1つで完成するスピードご飯や、レンジだけで作れる簡単副菜などをレシピにしています。 子どもが喜ぶ可愛いお弁当おかずも^^ 便利な冷凍野菜や業務スーパーの食材を使った...

