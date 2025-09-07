◇ラグビー女子ワールドカップ（W杯）イングランド大会1次リーグC組 日本29―21スペイン（2025年9月7日 ハンティンドン）

世界ランキング12位の日本「サクラフィフティーン」は、同13位のスペインを29―21（前半5―14）で下した。既に2敗して1次リーグ敗退は決まっていたが、本番直前の国内壮行試合で2連勝している相手に意地の白星。1次リーグでの勝利は1994年のスコットランド大会（スウェーデン戦）以来31年ぶりとなった。

前半6分、スクラムから好機を作ってWTB今釘小町（23＝アルカス熊谷）のパスを受けたFB西村蒼空（24＝三重パールズ）が先制トライ。その後2本トライを許して追う展開となったが、5―14で迎えた後半5分にFL長田いろは主将（26＝アルカス熊谷）が相手ディフェンスを3人振り切って力走トライを決めた。

さらに同17分、ラックからPR北野和子（25＝三重パールズ）が押し込んで逆転。同22分にはトライライン際の攻防から右へ展開してSO大塚朱紗（26＝アルカス熊谷）のパスを受けたWTB今釘がトライを決めた。同29分、ラックからNo・8ンドカ・ジェニファ（24＝北海道バーバリアンズディアナ）が押し込んでトライ。最後に1トライを与えたものの、29―21で逃げ切った。

1次リーグ31年ぶりの白星。今後への明るい光を灯し、FL長田主将は「私たちが女子ラグビーの未来に向けてどうつなげていけるか、それを体現した結果だと思います。準備してきたことをスコアにつなげられたので、みんなを誇りに思います」と笑顔で話した。