※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ、夫婦仲が険悪になります。しかし実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、芹の夫・蓮斗によって真実が明らかになります。やがて藤枝の妻にも知られ、藤枝は離婚と慰謝料の支払いを迫られます。藤枝は「これで一緒になれる」と喜びますが、芹は困惑するばかりでした。芹と草太の経緯を知らない藤枝は、芹を互いに想い合う存在と信じ込み、「やっと彼女を手に入れられた気がする」と草太に笑顔を向けます。その不気味な笑みに、草太は危うさを感じました。その夜、草太は妻へ何やら相談を持ちかけるのでした。



■突然の重大発表…!?

■急な退職報告に同期たちが騒然…！■次期部長はやはりあの人…！草太は、来月末で退職することを同僚たちの前で突然発表しました。妻に事前に相談していたのは、このことだったんですね…！そして次期部長には、責任感の強い葉山が就任することが決定。まさに適任と言える人選ですが、周囲は草太の急な退職と葉山の昇進に驚きを隠せません。その一方で、芹は「草太君が辞める…？」と動揺し、ショックを受けている様子で…。(スズ)