突然の退職発表にざわつく社内…次期部長はやはり？【優しい夫とその同僚 Vol.146】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
草太は同僚・芹との関係を疑われ、夫婦仲が険悪になります。しかし実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、芹の夫・蓮斗によって真実が明らかになります。やがて藤枝の妻にも知られ、藤枝は離婚と慰謝料の支払いを迫られます。藤枝は「これで一緒になれる」と喜びますが、芹は困惑するばかりでした。芹と草太の経緯を知らない藤枝は、芹を互いに想い合う存在と信じ込み、「やっと彼女を手に入れられた気がする」と草太に笑顔を向けます。その不気味な笑みに、草太は危うさを感じました。その夜、草太は妻へ何やら相談を持ちかけるのでした。
草太は同僚・芹との関係を疑われ、夫婦仲が険悪になります。しかし実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、芹の夫・蓮斗によって真実が明らかになります。やがて藤枝の妻にも知られ、藤枝は離婚と慰謝料の支払いを迫られます。藤枝は「これで一緒になれる」と喜びますが、芹は困惑するばかりでした。芹と草太の経緯を知らない藤枝は、芹を互いに想い合う存在と信じ込み、「やっと彼女を手に入れられた気がする」と草太に笑顔を向けます。その不気味な笑みに、草太は危うさを感じました。その夜、草太は妻へ何やら相談を持ちかけるのでした。
■突然の重大発表…!?
■次期部長はやはりあの人…！
草太は、来月末で退職することを同僚たちの前で突然発表しました。妻に事前に相談していたのは、このことだったんですね…！
そして次期部長には、責任感の強い葉山が就任することが決定。まさに適任と言える人選ですが、周囲は草太の急な退職と葉山の昇進に驚きを隠せません。
その一方で、芹は「草太君が辞める…？」と動揺し、ショックを受けている様子で…。
(スズ)