歌手の浜崎あゆみ（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。2人の子供の出産で人生観が変わったことを明かした。

浜崎は、子供用の水筒が2つ並ぶ写真を投稿し「10代の頃はこの世に居ても居なくてもいいような自分の存在意義みたいなのを見つけるのにとにかく必死で、」と書き始めた。

さらに「20代になったらなったで自分が追いつけない虚像がほぼを占める自分自身だか世間だかに反抗しまくって、30代になったら何もかもにぐったり疲れ果ててしまっていて、」と続け、「40代になろうかという時に人生が一変する出来事を経験して(しかも2回。神様ありがとうございます。)生活の全てが変わって。」とつづった。

さらに「周りからはどう見えてるか知らないけど、何度諦めてしまいたいと思ったか数え切れない今回の人生。諦めたらどれだけ楽なんだろう、もう終わりにさせてくれよと、そんなあまったれた考えに支配されてばかり居た今回の人生。どうやら来月で47歳になるわたしは、今更かも知れないけどぜってー負けねーと強く思っている。大切なものをこの世に残して去れないのだ、まだまだ。」と記した。

浜崎は19年11月に男児を出産。22年5月1日には会員制ファンクラブサイトで第2子を帝王切開で出産していたことを報告している。