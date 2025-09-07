川崎が激闘を制して４強入り！ エリソン、伊藤、宮城弾で延長戦の末、浦和に３−２で勝ち切る【ルヴァン杯】
Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは、川崎フロンターレと浦和レッズが対戦した。
第１戦は１−１でドロー。勝利したほうが準決勝へ駒を進める重要な一戦は、川崎が先制に成功する。
18分、脇坂泰斗がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。これをキッカーのエリソンがしっかりと決める。
後半は浦和が攻勢を強めるが、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠い。それでも74分、金子拓郎の右サイドからのクロスに、イサーク・キーセ・テリンが合わせてネットを揺らし、同点とする。
川崎が88分、伊藤達哉のゴールで再びリードするも、90分に浦和の中島翔哉がFKを直接決めて振り出しに戻す。
90分では決着つかず、試合は延長戦へ。そして延長前半の96分、川崎の宮城天がPKを決めて勝ち越し。このまま120分を終え、３−２で勝利した川崎が２戦合計４−３でベスト４進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
