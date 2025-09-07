川崎が延長戦の末に浦和を下し、ベスト４に駒を進めた。(C)SOCCER DIGEST

　Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは、川崎フロンターレと浦和レッズが対戦した。

　第１戦は１−１でドロー。勝利したほうが準決勝へ駒を進める重要な一戦は、川崎が先制に成功する。

　18分、脇坂泰斗がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。これをキッカーのエリソンがしっかりと決める。
 
　後半は浦和が攻勢を強めるが、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠い。それでも74分、金子拓郎の右サイドからのクロスに、イサーク・キーセ・テリンが合わせてネットを揺らし、同点とする。

　川崎が88分、伊藤達哉のゴールで再びリードするも、90分に浦和の中島翔哉がFKを直接決めて振り出しに戻す。

　90分では決着つかず、試合は延長戦へ。そして延長前半の96分、川崎の宮城天がPKを決めて勝ち越し。このまま120分を終え、３−２で勝利した川崎が２戦合計４−３でベスト４進出を果たした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

